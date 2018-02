Popa Chubby in concerto al Phenomenon

Terzo appuntamento per Blues Power, una rassegna che ha portato il grande blues internazionale sul palco del Phenomenon di Fontaneto d’Agogna (NO). Dopo il grande successo dei concerti di Treves Blues Band a dicembre e Vintage Trouble a gennaio, il protagonista del prossimo concerto sarà un peso massimo della blues-scene mondiale, in arrivo direttamente da New York City: Popa Chubby (venerdì 16 febbraio).

Popa Chubby, al secolo Ted Horowitz, dopo aver festeggiato ben 25 anni di “hard rocking blues” si ripresenta dalle nostre parti, dove è sempre stato molto amato e seguito, con il nuovo album “Two Dogs”. Un’imponente figura, braccia tatuate, pizzetto e uno stile che lui stesso descrive come “the Stooges meets Buddy Guy, Motörhead meets Muddy Waters, and Jimi Hendrix meets Robert Johnson”. Popa è un personaggio accattivante, uno dei più popolari chitarristi nel genere rock-blues. Nativo di New York, la sua prima esibizione è come chitarrista di una band punk, la sua formazione è passata dal leggendario CBGB club (culla del punk), ma il blues è sempre rimasto alla base del suo stile. Formazione: Popa Chubby, chitarra; Vito Luizi, batteria (già con Johnny Winter); Anthony Candullo, basso.

Aprono la serata gli Electric Ballroom, trio hard blues di Biella, già ospiti speciali di bands come Rival Sons e Graveyard. Guidati dalla voce profonda e vibrante di Giulia Osservati, in soli due anni hanno messo a segno oltre 60 concerti, due tour in UK, numerose aperture importanti e palchi prestigiosi. Visto i grandi riscontri ottenuti dalla rassegna, gli organizzatori commentano che potrebbero esserci ulteriori sorprese in arrivo per il mese di aprile 2018.

INFO-LINE:

tel. 0322.862870 info@phenomenon.it

PREVENDITE:

www.ciaotickets.com

www.ticketone.it

DOVE SI TROVA IL PHENOMENON ?

SP 229, n°10

28010 Fontaneto d’Agogna (NO)

COME ARRIVARE AL PHENOMENON ?

E’ facile: Aut. A26 uscire al casello Borgomanero, girare a destra, dopo 200 mt. sulla sinistra si trova il locale.

Guarda la mappa – http://bit.ly/phenomenon_googlemaps

sito Phenomenon – www.phenomenon.it