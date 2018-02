Porto Ceresio abbraccia Amatrice

E’ passato un anno e mezzo dal terremoto che il 24 agosto 2016 rase al suolo Amatrice, ma per le popolazioni del paese e delle sue frazioni le necessità e i disagi sono ancora tanti.

Non se ne dimenticano i ragazzi della Canottieri Porto Ceresio e il gruppo Alpini, che insieme hanno organizzato un evento benefico per raccogliere fondi da destinare alla comunità di Amatrice.

L’evento “Porto Ceresio per Amatrice” si svolgerà domenica 11 marzo alla Palestra comunale di via Molino di Mezzo a Porto Ceresio. Parteciperanno alcune persone di Amatrice che verranno a cucinare la tradizionale “amatriciana”, e non solo. QUI IL MENU’

Nel pomeriggio ci sarà anche una tombolata.

«Venite numerosi – è l’invito degli organizzatori – I mesi passano, il disastro in quei territori no. Hanno bisogno di noi e noi ci siamo ancora».

Per organizzare tutto al meglio è obbligatoria la prenotazione, telefonando al numero 346 2293999 (Alice Lombardo).

La manifestazione si svolge con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e del Collegio dei geometri di Varese.