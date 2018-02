Possibilità innovative che Amazon offre

Sempre innovativo e attento a riuscire nell’impresa di sbaragliare la concorrenza , Amazon per l’ennesima volta ha messo in campo l’artiglieria pesante.

Si sa che molte persone spesso sono frenate nel fare acquisti online dal non poter provare i vestiti prima di acquistarli, cosa che invece sono abituati a fare nel “negozio di fiducia”. La soluzione è stata cercata e trovata, di seguito vi illustreremo in cosa consiste, certi che quanto prima ne approfitterete.

Già leader indiscusso nel settore delle vendite online, con il nuovo servizio “Amazon Wardrobe”, si propone di avvicinarsi ulteriormente alle necessità della clientela assecondandola nelle sue mutevoli scelte ed eventuali cambiamenti di gusti.

Novità servizio prime guardaroba



Wardrobe o in italiano guardaroba, è il servizio Amazon nato in America e che presto giungerà anche da noi rivolto ad agevolare il gradimento dell’acquisto telematico di vestiti con una gamma di scelta mai offerta prima .

Dopo aver individuato i capi preferiti, averli selezionati e indicato tutti i dettagli, il servizio Amazon prime Wardrobe permetterà di ricevere direttamente a casa del cliente i capi prescelti.

Se è vero che il giro d’affari legato alle vendite online è in costante aumento, parallelamente si rende necessario avvicinare i negozi “virtuali” ai clienti, facendoli sentire coccolati come accadrebbe in un negozio fisicamente esistente. A questo proposito sono nate svariate risposte, che passano dall’assistente virtuale, alla possibilità di provare prima di comprare.

Questo tipo di servizio siamo certi che incontrerà il plauso della clientela più esigente e diffidente o semplicemente degli eterni indecisi.



Prova gratuita degli abiti

A questo punto, una volta ricevuta la merce, sarà facoltà del cliente trattenerla gratuitamente per poterla provare, abbinare con altri vestiti, scarpe o accessori e decidere se effettivamente rispondente alle sue necessità o gusti.

Se la prova dovesse essere positiva sarà possibile finire l’acquisto semplicemente autorizzando il pagamento della merce, se al contrario dovesse esserci un qualunque ripensamento, Amazon provvederà al ritiro gratuito di quanto preso in prova, senza nessuna spesa da parte dell’utente.

Un vero punto di forza è dato anche dalla varietà e dalla qualità dei marchi proposti, tutti di case di prima importanza, oltre al poter avere a casa propria un numero di vestiti da provare che varia da 3 a 15. Questo per il momento solo negli Stati Uniti ma vista la velocità con cui opera Amazon, è realistico pensare che nei prossimi mesi vedremo anche noi la possibilità di usare questo servizio. Noi abbiamo provato le Scarpe Donna Find.

Un vero negozio a casa del cliente

Il poter avere presso la propria abitazione un buon numero di vestiti da provare per valutare la scelta circa quale acquistare e quale no, consentirà alle persone di approcciare con maggior fiducia il mercato online, visto che una delle criticità è sempre stata rappresentata proprio dal non esser certi di aver fatto la scelta giusta, soprattutto riguardo a colori e taglie.

L’avere abbinato la possibilità di provare prima di acquistare ad un servizio di cambio e reso della merce rapido, che già Amazon peraltro aveva, consente a questa piattaforma di risolvere quella che poteva essere l’ultima domanda posta dal cliente: “e se poi non mi va o non mi piace? non voglio pagare prima…”

Una soluzione efficace e pratica

Il vero problema era rappresentato dal rischio che Amazon e i suoi partner avrebbero corso qualora le persone non avessero provveduto a restituire i capi presi in prova per una qualsiasi ragione.

Considerato però che il rapporto di fiducia tra cliente e venditore è alla base della filosofia Amazon che ha abituato le persone ad un servizio celere, efficiente e sicuro, grazie ad un’ulteriore opera di fidelizzazione, investendo proprio sulla fiducia che Amazon ripone nei suoi abbonati, ha ideato il sistema “Amazon Prime Wardrobe” in modo tale che recensendo l’utente e grazie al pagamento di un minimo canone di affitto mensile, tutti potessero garantirsi la facoltà di aver accesso al servizio Amazon abbigliamento per poter provare i vestiti a casa.

Sapere con chi si intrattengono rapporti commerciali, garantirà in questo modo ad Amazon di aumentare il numero di utenti soddisfatti, alle aziende partner un incremento enorme di visibilità e agli utenti di eliminare ogni forma di diffidenza che mai avrebbero potuto avere, di fatto azzerando i rischi connessi ad un acquisto frettoloso o peggio ancora errato.

Non è dato sapere quando il servizio giungerà in Italia ma di certo sembra che sarà una delle mille operazioni di Amazon perfettamente riuscite.