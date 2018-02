Pranzo e cinema per una domenica “in contrada”

Più di 80 contradaioli si sono ritrovati al Maniero di San Bernardino domenica 25 febbraio per il “Pranzo e Cinema in Contrada”. Il pranzo preparato dal team della cucina biancorossa è stato apprezzato e gradito da tutti i commensali ed alle ore 15.30, dopo che nella sala d’Armi è stata creata l’opportuna atmosfera, è puntualmente iniziata la proiezione del film “Noi e la Giulia” di Edoardo Leo.

Durante la proiezione molti sono stati i momenti in cui il folto pubblico ha dimostrato di apprezzare le battute e le situazioni tragicomiche di cui il film è ricco. Al termine della proiezione il dott. Flavio Giranzani, presidente del Cineforum Marco Pensotti Bruni, ha guidato e condotto il dialogo con il pubblico sui contenuti e significati del film. La folta presenza e l’apprezzamento sia per il pranzo che per l’iniziativa del Cinema in Contrada hanno molto gratificato gli organizzatori ed il commento della Reggenza è stato: “Una Domenica alla grande”.