Il Premio Soldati andrà a un giovane laureato in Medicina

La Fondazione della Comunità di Malnate, col patrocinio dell’Amministrazione Comunale e dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Varese, lancia il premio Soldati 2018.

Si tratta di un’iniziativa per sostenere le giovani eccellenze del territorio, resa possibile dalla volontà di Alberto e Aldo Soldati, figli dell’ingegner Renzo Soldati, che hanno scelto la Fondazione per bandire il concorso in memoria del padre. Nel percorso professionale di Renzo Soldati, infatti, un passaggio importante fu lo sviluppo della rete idrica del Comune di Malnate.

Così, dopo che nell’edizione precedente fu premiato un giovane ingegnere, questa volta al centro dell’attenzione ci saranno i laureati in Medicina e Chirurgia tra il 2016 e il 2018 che non abbiano ancora compiuto i 30 anni e che siano residenti proprio a Malnate.

Il premio sarà assegnato da una commissione costituita da rappresentanti della Fondazione e della famiglia Soldati, che si avvarrà del supporto di consulenti in campo medico: la valutazione terrà conto della qualità scientifica, dell’originalità e della chiarezza espositiva della tesi di laurea, nonché della completezza del curriculum di studi.

Da segnalare poi che, anche quest’anno, il Premio Soldati è inserito in Giovani di Valore, uno dei progetti di welfare di comunità della Fondazione Cariplo.

Le candidature dovranno essere presentate entro il 28 marzo e il riconoscimento è di 2mila euro.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di partecipazione al premio Soldati 2018 è possibile consultare il sito www.fondazionemalnate.it.