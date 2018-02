Il primario Paolo Beretta lascia l’ospedale di Busto

Nove anni ha atteso che il reparto raggiungesse livelli di eccellenza. E, all’indomani dell’inaugurazione delle nuove camere e sale operatorie il primario della ginecologia e ostetricia di Busto Arsizio saluta, ringrazia e se ne va. Il dottor Paolo Beretta si appresta, infatti, a trasferirsi a San Fermo della Battaglia dove ha vinto, o meglio, si accinge a vincere, il concorso bandito per il posto di primario dell’UO di ginecologia e ostetrica dell’ASST Lariana. Lui, unico candidato, ha ormai le valigie pronte : « È un’occasione importante e non potevo lasciarmela scappare – commenta il dottor Beretta – dal punto di vista professionale è una svolta importante».

In un ospedale nuovo e che si sta distinguendo a diversi livelli, il dottor Beretta si troverà a dirigere un reparto che, lo scorso anno, ha visto venire al mondo 1877 bimbi .

Il dottor Beretta era arrivato nel 2009 a Busto Arsizio dall’ospedale Del Ponte di Varese dove lavorava nell’equipe del professor Bolis. Al Circolo aveva contribuito a rilanciare un reparto che, per esempio, lo scorso anno ha registrato 1381 nati, in crescita nonostante il trend negativo che si registra in Italia.

Nel giro di poco più di un anno, l’asst Valle Olona ha visto andar via tre dei suoi 4 primari di ginecologia: nel dicembre 2016 era toccato alla dottoressa Rita Mancini che aveva scelto la pensione affidando il reparto allo stesso Beretta. Ed è di questi giorni la partenza del primario di Angera dottor Gabriele che si trasferisce al Valduce ( anche lui a Como). Una situazione critica per l’Asst Valle Olona che dovrà al più presto sistemare l’organico.