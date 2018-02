Primo appuntamento con la web radio di Morazzone “Music & MOR”

Va in onda per la prima volta la nuova radio Music & MOR, la web radio ‘socialmente utile’ creata in collaborazione col Comune di Morazzone.

L’appuntamento con la prima puntata è per martedì 19 febbraio dalle ore 21. La radio proseguirà poi con le trasmissioni tutti i lunedì e giovedì dalle 21 alle 22 e la “puntatona” del sabato dalle 15 alle 17.

Per ascoltare la radio si può cliccare a questo link. La pagina Facebook, invece, è questa qui.