Il primo derby è targato Skorpions

È degli Skorpions Varese il primo sorriso della stagione del football americano in chiave locale: la formazione rossoargento ha vinto la partita d’esordio sul campo dell’altra squadra cittadina, i Gorillas, guadagnando così un vantaggio già importante per quanto riguarda l’obiettivo, la qualificazione ai playoff.

Match emozionante, ricco di pubblico e disputato nel gran gelo di questi giorni, quello che è andato in scena al “Jungle Field” di San Fermo, il campo di casa dei Gorillas che è intitolato alla memoria di Nicolò De Peverelli. (foto Samuele Filippi)

A spuntarla però sono stati gli ospiti di coach Contreras, con il punteggio di 12-21: un risultato che si è formato soprattutto nella prima metà di gara. Dopo un avvio timido da parte di entrambi gli attacchi, gli Skorpions hanno marcato i primi 7 punti dopo un long snap fuori misura dell’attacco dei Gorillas. La successiva corsa di Della Bosca ha mosso il punteggio con gli ospiti che hanno colto anche il punto addizionale.

La risposta dei ragazzi di coach Galvan è arrivata nel secondo quarto: dopo una serie di corse che hanno consentito ai Gorillas di guadagnare terreno, un’iniziativa del quarterback Giorgetti ha permesso di segnare il momentaneo 6-7.

Ma nei secondi finali del primo tempo una combinazione tra il qb Passera e Piazzi ha permesso agli Skorpions di siglare il touchdown del 6-14.

Dopo l’intervallo la partita è proseguita con equilibrio, con alcune palle perse causate anche dal grande freddo (difficile controllare l’ovale in diverse occasioni) ma anche con tanta volontà sui due fronti. A muovere il punteggio però sono stati di nuovo gli Skorpions – proprio con Omar Passera – in seguito a un fumble ingenuo dell’attacco biancorosso (6-21).

Nel finale di gara i Gorillas sono riusciti ad accorciare proprio con una giocata di Giorgetti per il 12-21, ma non hanno avuto il tempo per rimontare, concedendo così agli Skorpions il primo derby stagionale.

Nel prossimo fine settimana le due varesine tornano in campo: i Gorillas affronteranno fuori casa i Blue Storms Busto Arsizio (gara d’esordio per i rossoblu), favoriti del girone mentre gli Skorpions ospiteranno i Crusaders Cagliari sul campo di casa a Vedano Olona.