Primo soccorso e prevenzione, Croce Rossa in cattedra al Cfp

Siglato l’accordo tra Provincia di Varese e Croce Rossa Italiana di Luino che porterà i giovani volontari della Cri a fare formazione ai ragazzi del Cfp, sulla scorta delle esperienze formativi simili già concretizzate in alcune scuole della città.

Durante gli incontri verranno di volta in volta affrontati i temi quali: primo soccorso,

massaggio cardiaco, prevenzione delle dipendenze, valori dell’accoglienza e

dell’inclusione sociale, principi fondamentali che contraddistinguono l’attività della

Croce Rossa.

«Ringrazio la Croce Rossa di Luino per lo straordinario impegno messo in campo a favore degli studenti. Sono molto felice di questa intesa che porterà i loro giovani volontari nelle classi del Cfp di Luino. Questo accordo nasce anche dalla volontà di dare ai nostri alunni la possibilità di avvicinarsi al mondo del volontariato – ha dichiarato il Consigliere provinciale alla Formazione Paolo Bertocchi – Il grande valore aggiunto di questo progetto formativo è che con questi incontri si contribuirà da una parte a formare i ragazzi su temi importanti come il primo soccorso o la prevenzione dall’altra a far crescere una maggior consapevolezza per una cittadinanza attiva. Formare i ragazzi e avvicinarli al mondo del volontariato è fondamentale per la crescita delle nostre comunità, oltre che utile a coinvolgerli in contesti sociali positivi»