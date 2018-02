Primo trofeo Uninsubria sulle nevi della Val Formazza

Domenica 18 febbraio in località Ponte, a Formazza, è in programma il primo Trofeo “UNINSUBRIA”, gara nazionale senior di sci di fondo, valida come Criterium Nazionale Universitario. La manifestazione è organizzata dallo Sci Nordico Varese asd, con la collaborazione dell’Università degli Studi dell’Insubria e con CUS Insubria, con il patrocinio di FISI e CUSI

La gara è valevole anche come prima prova del Circuito di Coppa Lombardia, organizzato grazie alla cooperazione tra gli Sci Club Bagolino, Polisportiva Team Brianza, Sci Nordico Varese, Sci Club Lissone, Nordik Ski Valsassina e grazie al CUSI si svolgerà il Criterium Regionale Universitario.

La gara è aperta a tutti i partecipanti categoria Under 18/20 e Senior ma solo gli studenti universitari regolarmente iscritti in Atenei di tutto il territorio nazionale gareggeranno per il Criterium universitario.

«In effetti – spiega Luciano Genovese, presidente dello Sci Nordico Varese – si tratta di tre gare in unica manifestazione: 1° trofeo Uninsubria (da cui verrà estrapolata la classifica riservata ai soli studenti universitari); prova circoscrizionale VA-VCO (Fisi Alpi centrali); 1^ prova di Coppa Lombardia (da cui verranno estrapolale le classifiche per tutte le categorie di partecipanti), e per le cat. da u.8-16 sarà assegnato alla squadra vincitrice il trofeo “Memorial Ivo Baraldi”»

Per il College di Prove Nordiche dell’Università degli Studi dell’Insubria – il programma ideato dall’Ateneo per consentire agli atleti di interesse nazionale di coniugare agonismo e studi universitari – parteciperanno Francesca Dei Cas; Consuelo Confortola; Furio Agradi; Michele Matli, tutti iscritti al Corso di Laurea in Scienze Motorie.

Responsabili dell’evento sono: Luciano Genovese e Giuseppe Gazzotti, tecnico del College di Prove Nordiche.

Le iscrizioni vanno effettuate entro le ore 12 di venerdì 16 febbraio sul sito FISI.org. Le gare si svolgono domenica 18: il ritrovo è alle 8.30 con distribuzione dei pettorali sul campo di gara, l’inizio della gara è fissato alle 10.30. Le premiazioni avverranno al termine della gara: per il Criterium universitario è prevista la classifica degli atenei con trofei per i primi tre.