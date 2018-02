Pro Patria, 1-1 pazzo contro la Virtus Bergamo. Tigrotti terzi

Gara pazza allo “Speroni” tra Pro Patria e Virtus Bergamo. Dopo un primo tempo equilibrato ma chiuso in avanti dagli ospiti grazie al rigore realizzato da Germani (fallo di Guadagnin su Flaccadori dopo un’ingenuità di Zaro), nella ripresa succede di tutto. Prima Santana all’11’ calcia sul palo un penalty, poi la Virtus Bergamo sfiora il raddoppio con il palo di Calì, infine in un finale molto emozionante i tigrotti vanno ad un passo dal gol vittoria, trovando però sulla propria strada un ottimo Colleoni, ma rischiando sull’ultimo pallone di perdere, ringraziando Monni che calcia alto da buona posizione. In classifica però i tigrotti perdono una posizione, venendo scavalcati al secondo posto dal Pontisola, vittorioso a Crema 1-0. Domenica un’altra prova dura per la squadra di Javorcic in casa del Caravaggio, ma a questo punto non c’è più margine di errore.

FISCHIO D’INIZIO – Dopo la sconfitta di Pontisola, la pro Patria può reagire immediatamente grazie al turno infrasettimanale, ma sulla strada dei tigrotti allo “Speroni” c’è l’agguerrita Virtus Bergamo che spera ancora di rientrare nel giro playoff. Mister Ivan Javorcic conferma il 3-4-1-2 con un’unica variazione rispetto a domenica: in attacco spazio dal primo minuto per capitan Santana al posto di Gucci. La Virtus Bergamo scende in campo con un 4-3-2-1 con Germani e Flaccadori alle spalle di Monni. Gli ultras della Pro Patria, per protesta contro l’orario della gara (mercoledì alle 14.30 è francamente difficile per un lavoratore essere allo stadio), lasciano vuoto il proprio settore.

IL PRIMO TEMPO – Inizia con buon piglio la Pro Patria, che fa buon possesso e al 14’ colpisce un palo con Zaro, sfortunato sulla deviazione al volo di destro su calcio d’angolo. Il centrale di difesa tigrotto è però protagonista in negativo al 23’, quando si fa rubare palla ingenuamente da Flaccadori in zona pericolosa; azione che porta al calcio di rigore per l’atterramento del giocatore bergamasco da parte di Guadagnin in uscita bassa. Solo giallo per il portiere biancoblu, ma Germani dal dischetto non sbaglia portando i suoi in vantaggio. A rete subita la Pro Patria perde lucidità, sprecando un paio di ripartenze per errori nell’ultimo passaggio. Nonostante un atteggiamento offensivo, i tigrotti non riescono a rendersi pericolosi e all’intervallo sono sotto 1-0.

LA RIPRESA – Il secondo tempo regala mille emozioni. Javorcic parte con Gazo e Bortoluz per Galli e Colombo, ma all’11’ la Pro Patria, con capitan Santana, spreca un penalty con la palla che finisce sul palo. La gara regala il meglio – o il peggio – nel finale. Al 39’ inizia il carosello, con un contropiede bergamasco di Calì che termina con un sinistro sul palo, mentre al 44’ arriva il pari: Le Noci è il più lesto di tutti ad andare sulla respinta corta del portiere e siglare l’1-1. Nei 6’ di recupero prima Gazo su sponda di petto di Gucci calcia forte di sinistro vedendo però il suo tiro deviato sopra la traversa da Colleroni. Il portiere ospite è determinante anche un minuto dopo sul destro in acrobazia di Gucci da due passi. Sull’ultima azione però la Pro Patria rischia grosso sul contropiede di Monni, che calcia alto da buona posizione. Si chiude così sull’1-1 una gara pazza e ricca di emozioni, ma che vede la Pro Patria mancare la vittoria e ritrovarsi al terzo posto.

TABELLINO

Pro Patria – Virtus Bergamo 1-1 (0-1)

Marcatori: al 24’ pt rig. Germani (VB), al 44’ st Le Noci (PP).

Pro Patria (3-4-1-2): Guadagnin; Molnar, Zaro, Scuderi (dal 22’ st Chiarion); Cottarelli, Pettarin (dal 16’ st Disabato), Colombo (dal 1’ st Gazo), Galli (dal 1’ st Bortoluz); Pedone (dal 35’ st Gucci); Le Noci, Santana. A disposizione: Cotardo, Chiarion, Mozzanica, Marcone, Arrigoni. All.: Javorcic.

Virtus Bergamo (3-5-2): Colleoni; Alborghetti, Marzupio (dal 20’ st Mister), Meregalli, Pellegrini (dal 41’ st Martinelli); Espinal, Riva, Probo (dal 7’ st Calì); Germani (dal 22’ st Pllumbaj), Flaccadori (dal 25’ st Capitanio), Monni. A disposizione: Maggioni, Finco, N. Lizzola, M. Lizzola. All.: Madonna.

Arbitro: sig. Saia di Palermo (Ceolin e Albertin).

Note: giornata serena, terreno in discrete condizioni; Calci d’angolo 8-5; Al 10’ st Santana (PP) sbaglia un calcio di rigore. Ammoniti: Guadagnin per la Pro Patria; Alborghetti, Riva, Calì per la Virtus Bergamo. Recupero: 1’ + 6’.