Pro Patria, a Caravaggio è obbligatorio vincere

Si chiuderà domenica 25 febbraio (fischio d’inizio alle ore 14.30) la tripletta bergamasca della Pro Patria, che sarà ospite del Caravaggio. In una settimana i tigrotti hanno affrontato Pontisola e Virtus Bergamo e avranno il terzo impegno in sette giorni contro squadre targate “Bg”. Le prime due non sono andate bene – sconfitta a Pontisola e pareggio casalingo contro la Virtus – e per questo i biancoblu non potranno più permettersi errori.

Il Rezzato – che ha infilato nove vittorie di fila – ha preso un margine di sei punti sulla Pro, scavalcata inoltre al secondo posto proprio dal Pontisola. Ne consegue che Santana e compagni devono assolutamente tornare alla vittoria e sbagliare il meno possibile da qui alla fine del campionato, sperando che le avversarie incappino in qualche domenica negativa.

Prima però mister Javorcic dovrà risolvere il blocco psicologico che sta colpendo i suoi giocatori. Spazzare via la negatività e i brutti pensieri e ricominciare a giocare a mente libera. Certo non è facile, ma tornare alla vittoria su un campo difficile come Caravaggio sarebbe un primo passo importante.

Javorcic non cambierà modulo, ma è probabile che qualche interprete del suo 3-4-1-2 possa variare. Qualche giocatore sembra essere in riserva di energie e, considerando che sarà il terzo impegno in sette giorni, potrebbe essere tenuto a riposo. Sicuro assente sarà il portiere Giulio Mangano; il portiere ha subito una lesione muscolare e dovrà stare fuori per un po’. In difesa non ci sono grandi alternativa al terzetto Molnar-Zaro-Scuderi, mentre a centrocampo le carte da giocare sono un po’ di più con Disabato, Mozzanica e Gazo pronti a tornare nell’undici titolare; starà al mister decidere chi rilanciare. In attacco capitan Santana dovrebbe essere ancora nell’undici di partenza, ballottaggio sulla sua spalla offensiva.

Il Caravaggio di mister Marco Bolis in casa è una macchina da guerra: nel 2018 ha vinto tutte e quattro le gare interne superando, nell’ordine, Trento, Ciliverghe Mazzano, Lecco e Romanese. I biancorossi arrivano però da una cocente sconfitta in rimonta in casa della Grumellese. Nelle ultime uscite il 3-4-2-1 si è alternato al 4-3-2-1, con Tommaso Lella attaccante centrale di riferimento, autore di 6 reti in 11 gare.

La diretta della gara su VareseNews è già iniziata (GUARDA QUI). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #direttavn e #caravaggiopropatria via Instagram e Twitter.