Una Pro Patria congelata non va oltre il pari a Caravaggio

La Pro Patria non riesce più a vincere e anche a Caravaggio non va oltre il pareggio per 1-1. Eppure per gli uomini di Javorcic si era messa bene con l’espulsione di Granillo al 35′ del primo tempo e l’autogol di Ghidini che aveva portato in vantaggio i tigrotti al 40′.

Totalmente sbagliato l’approccio nel secondo tempo per i biancoblù. Il Caravaggio ha dimostrato tutto il suo valore riuscendo, nonostante l’inferiorità numerica, ad avere un gioco migliore della Pro Patria, trovare il pareggio grazie ad un rigore trasformato da Lella e portarsi a casa un pari più che meritato.

Peggiora la situazione di classifica della Pro Patria che vede scappare il Rezzato, perde con tatto con il Pontisola e si fa recuperare dal Darfo Boario.

