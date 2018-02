Pro Patria a Crema per tornare in vetta

La domenica di sosta imposta dal calendario ha permesso alla Pro Patria di ricaricare le batterie per prepararsi al meglio al rush finale di campionato, ma ha anche visto il Rezzato compiere il sorpasso in vetta ai danni dei tigrotti. I bresciani, forti anche di una gara in più, sono ora un punto sopra ai biancoblu.

Sabato 3 febbraio la Pro Patria farà visita al Crema; fischio d’inizio allo stadio “Voltini” alle ore 14.30. Con una vittoria i biancoblu riprenderebbero il primo posto almeno per una notte, aspettando il risultato del Rezzato, impegnato domenica nella difficile trasferta contro la Virtus Bergamo.

Con la rosa praticamente al completo, mister Ivan Javorcic avrà qualche ballottaggio da risolvere, soprattutto a centrocampo e in attacco. Per quanto riguarda il reparto offensivo molto dipenderà dalle condizioni di capitan Mario Santana, anche se è difficile che l’argentino possa trovare spazio nell’undici titolare.

Rispetto alla gara di andata allo “Speroni” molto è cambiato in casa Crema. Il mercato invernale ha visto la squadra nerobianca molto attiva, con tante partenze, ma anche tanti volti nuovi.

Anche sulla panchina si sono registrati movimenti: se a Busto Arsizio il mister era Sergio Porrini, da dicembre il ruolo è stato ricoperto da Maurizio Lucchi, ma quest’ultimo ha dato le dimissioni in settimana dopo la sconfitta di Grumello al Monte. Sabato il Crema dovrebbe essere guidato da Giacomo Ferri, responsabile del settore giovanile promosso momentaneamente alla prima squadra.

Al Crema mancherà l’ex di turno Nicolò Tonon, assente per squalifica.

La diretta di VareseNews è già iniziata (GUARDA QUI). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #direttavn e #cremapropatria via Instagram e Twitter.