Pro Patria, con il Dro per fare poker

La difficile trasferta di Crema ha portato in casa Pro Patria tre punti importanti per la lotta al primo posto. Domenica 11 febbraio (ore 14.30) allo “Speroni” arriverà il Dro e la squadra di mister Ivan Javorcic punta a infilare la quarta vittoria di fila per iniziare al meglio la serie di quattro gare in venti giorni.

Santana sì, Santana no. È probabile che il capitano possa rientrare a disposizione, dando così un’alternativa in più all’allenatore, ma è difficile che l’argentino possa fare parte dell’undici titolare.

La difesa dovrebbe essere confermata con Molnar, Zaro e Scuderi a protezione del portiere Mangano, mentre rimangono aperte più opzioni per la linea mediana. Sulle fasce spazio a Cottarelli a destra e Galli a sinistra, mentre in mezzo ci sono più variabili. Colombo si fa preferire per la propria duttilità, Pettarin è l’unico con geometrie da playmaker e allora si giocheranno il posto restante Disabato e Pedone. In attacco dovrebbero partire ancora Le Noci e Gucci.

Il Dro, che all’andata impose l’1-1 alla Pro Patria, in questo 2018 ha vinto una sola partita, in casa della Romanese nello scontro salvezza. I gialloverdi sono attualmente penultimi con 18 punti e arrivano dal pareggio senza reti i Grumello.

