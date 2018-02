Pro Patria, serve ritrovare la vittoria

Tutto finito? È questa la domanda che si stanno facendo i tifosi della Pro Patria dopo la settimana nera dei tigrotti, con due punti in tre partite contro Pontisola, Virtus Bergamo e Caravaggio. Tre gare decisamente diverse tra loro per andamento, ma in classifica rimangono due punti su nove a disposizione e soprattutto con il Rezzato che ha preso il largo, portandosi a +8.

Il “trittico bergamasco” ha fatto cadere la squadra di Javorcic da un possibile primo posto alla terza piazza, subendo anche il sorpasso del Pontisola. Ora serve chiarire i problemi che hanno portato a questa serie negativa e ripartire di slancio.

Domenica 4 marzo – salvo rinvio per neve – allo “Speroni” arriverà il Lumezzane. Non c’è più margine di errore per la Pro Patria, che dovrà obbligatoriamente vincere per tenere aperte le proprie speranze di primo posto.

Servirà anche un passo falso del Rezzato. I bresciani sono arrivati a undici vittorie di fila, ma per la squadra di Emanuele Filippini ci sono ancora diversi ostacoli pericolosi sul proprio percorso, oltre al turno di riposo da scontare alla penultima giornata.

Mancano nove giornate alla fine del campionato. Nove scontri a distanza che permetteranno a una sola squadra di festeggiare la promozione in Serie C. Agli altri rimarranno i playoff, sapendo che anche vincendo quelli non si avrà la certezza di ritrovarsi tra i professionisti.