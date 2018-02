Pro Patria, test di alto livello contro il Pontisola

La vittoria 1-0 contro il Dro ha permesso alla Pro Patria di infilare la quarta vittoria di fila e proseguire la striscia positiva per rimanere nelle zone altissime della classifica. In graduatoria i tigrotti rimangono dietro un punto rispetto al Rezzato, ma hanno una gara in meno, avendo già sostenuto il giorno di riposo.

Terzo in classifica con 50 punti c’è il Pontisola, che proprio domenica 18 febbraio (ore 14.30) allo stadio “Matteo Legler” ospiterà i biancoblu. Una sfida delle zone nobili della graduatoria che potrebbe dare risposte importanti anche per la lotta di vetta. Una vittoria della squadra di mister Javorcic, di fatti, potrebbe tracciare un solco tra le prime due della classe e le inseguitrici.

Per la Pro Patria sarà il primo impegno delle tre sfide in una settimana, con il turno infrasettimanale contro la Virtus Bergamo e la trasferta di Caravaggio di domenica prossima.

Squadra al completo per l’allenatore croato. Scontata la conferma della difesa a tre, ci saranno un paio di ballottaggi da risolvere sia a centrocampo, sia in attacco. Per la zona avanzata i titolari dovrebbero essere ancora Nicolò Gucci e Giuseppe Le Noci, con capitan Mario Santana ed Elia Bortoluz pronti a subentrare.

Il Pontisola di mister Giacomo Curioni è una delle formazioni più giovani della categoria – secondo la classifica Giovani D Valore – ma può vantare anche uomini d’esperienza che ne formano la solida ossatura. Il 4-3 3 dei bergamaschi è un mix di gioventù e maturità, con la stella Ferreira Pinto come spina nel fianco delle difese avversarie. In questo 2018 i biancoblu di Ponte San Pietro hanno vinto in cinque delle sette gare disputate. Nelle altre due sono stati sconfitti 2-1 in casa dal Ciliverghe Mazzano e con lo stesso punteggio a Rezzato.

La diretta di VareseNews è già attiva (GUARDA QUI). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #direttavn e #pontisolapropatria via Instagram e Twitter.

SERIE D – GIRONE B – 27° GIORNATA