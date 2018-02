Processo ai Promessi Sposi, i protagonisti del romanzo alla sbarra

Un modo diverso di leggere “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni, alla luce del codice penale vigente. Come? Con avvocati e magistrati impegnati a difendere ed accusare i personaggi principali del romanzo, come in un tribunale dei giorni nostri.

Giovedì 1 marzo, in Sala Montanari, a Varese, dalle 9 alle 13, si terrà il “Processo ai Promessi Sposi”. L’evento è organizzato da Adelio Airaghi, presidente di Volarte Italia, in collaborazione con il dirigente Scolastico del liceo Cairoli Salvatore Consolo, gli insegnanti e gli studenti oltre ai docenti ed studenti del liceo Scientifico Ferraris.

Il Processo che andrà in scena è un fatto indubbiamente storico e vedrà la partecipazione, in qualità di difensori, importanti nomi del panorama giudiziario provinciale e nazionale. A partire dall’avvocato Ennio Amodio (difesa di Fra Cristoforo), del collega Raffaele Della Valle (difesa della Monaca di Monza), dell’avvocato Patrizia Esposito (difesa di Don Rodrigo e dell’Innominato), dell’avvocato Massimiliano Bina (difesa dell’Azzeccagarbugli).

La funzione di Pubblico Ministero verrà svolta dall’avvocato Daniele Pizzi mentre giudice del processo sarà il magistrato Sabrina Ditaranto.

La mattinata inizierà con le imputazioni del P.M., cui seguiranno gli interventi difensivi degli Avvocati difensori. Al termine delle arringhe il Magistrato emetterà la sentenza .