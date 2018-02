Prodotti personalizzati, come distinguersi dalla massa

Le aziende che vogliono omaggiate i propri clienti di alcuni gadget o regali, devono comprendere che offrire un oggetto personalizzato è la migliore soluzione se si vuole essere ricordati. La personalizzazione dei prodotti, può essere un ottimo metodo per coinvolgere i clienti e quindi portarli a diventare brand ambassador del proprio marchio.

Giganti del retail come Amazon o Alibaba per esempio, hanno ottenuto un grande successo grazie con le spille personalizzate, penne o altri oggetti recanti il proprio marchio. Questi piccoli oggetti, sono stati la prima breccia verso il cuore dei milioni di utenti che ora ogni giorno si recano sulle pagine di questi negozi online.

Un sondaggio condotto da 1000 acquirenti da Bain & Company hanno dimostrato che anche se solo il 10% dei clienti ha scelto di personalizzare i propri prodotti, quasi il 25-35% delle aziende ha un’idea di seguire quella scelta. È difficile identificare il potenziale delle personalizzazioni di un prodotto, fino a quando non si ha la possibilità di verificare il suo reale valore.

Nella maggior parte delle personalizzazioni, i prodotti più scelti sono sicuramente le spille, le penne stilografiche e i berretti con visiera. Che si abbia una grande multinazionale o una piccola azienda localizzata in provincia, è bene pensare a uno o più gadget per riuscire a rafforzare il proprio brand nel mondo off-line. Non è bene impegnare i propri budget per il web marketing solo nelle attività on-line.

Quando un cliente decide di acquistare un prodotto da un’azienda, la scelta può essere fatta in base anche al proprio subconscio. Poiché i gadget personalizzati possono funzionare a questo scopo, è bene fare una scelta oculata e scegliere solo prodotti di qualità e che siano personalizzati nel migliore dei modi.

Stabilire un vantaggio sui concorrenti

Nei tempi di oggi, internet ha reso facile per i clienti effettuare confronti tra i prezzi e la qualità degli oggetti personalizzati. Professional Pins ad esempio, risulta spesso essere un negozio online con il miglior rapporto qualità/prezzo sull’oggettistica personalizzata proprio per la qualità dei suoi prodotti. La personalizzazione di oggetti anche a basse tirature, è una opzione che molte aziende non prendono in considerazione, ma che è in grado di offrire un ottimo riscontro di reputazione a ogni brand aziendale.

Migliorare sempre la propria offerta

A causa dell’influenza dei social network nella vita di tutti i giorni, gli stili e le tendenze dei prodotti sono in continua mutazione. Mantenersi aggiornati con la personalizzazione dei gadget è molto importante, poiché aiuta le aziende a rimanere al passo con le ultime tendenze e quindi dare un’immagine sempre nuova di se stessi. Inoltre, poiché i rivenditori online acquisiscono in tempo reale le informazioni sulle preferenze di acquisto dei clienti, questi dati è possibile sfruttarli per riuscire a fornire loro dei gadget moderni.