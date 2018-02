Il Professor Doriali e il dilemma tra italiano e inglese

Venerdì 9 febbraio 2018 nei locali del Punto d’Incontro (via Valsecchi 21, complesso Auditorium), Fabio Doriali terrà una conferenza sul tema “Vergognarsi della propria lingua. Il caso dell’itanglese”.

Si parlerà quindi della progressiva invasività dell’inglese e della trasformazione della lingua italiana, sempre più evidente negli anni e dell’avvento di Internet che ha (forse per sempre) determinato la scomparsa di molte parole in italiano. Parole che spesso sono state sostituite modo non corretto, da omologhi termini anglosassoni. Un vero e proprio errore nel quale cadiamo sempre più spesso, considerato che conoscere un’altra lingua non dovrebbe significare dimenticare o inquinare la propria. L’ingresso alla serata è libero.

Neppure il Sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca Fabio Passera vorrà mancare all’appuntamento: «Sarà un vero piacere tornare ad ascoltare Fabio Doriali, con la sua capacità di coinvolgere il pubblico attraverso il suo impegno di studioso dei mutamenti della lingua italiana. Docente della nostra lingua nella vicina Confederazione elvetica, ha fornito più volte prova della sua capacità di interpretare i mutamenti lessicali in corso nella nostra epoca. Mi auguro che il pubblico non voglia perdersi questa occasione, per capire dove ci sta portando davvero questo desiderio di utilizzare a tutti i costi (e spesso a sproposito) termini che con la nostra storia e la nostra cultura non c’entrano davvero nulla”.