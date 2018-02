Il programma dei prossimi due giorni di Filosofarti

Ancora due giorni di incontri e appuntamenti di grande valore, a Filosofarti, nelle prossime due giornate, martedì 27 e mercoledì 28 febbraio. Non solo a Gallarate, ma anche a Busto e Varese.



Martedì 27 febbraio

Ore 9 Sala Tramogge Mulini Marzoli via Molino 2 Busto Arsizio – Teatro Manzoni via Calatafimi 5 Busto Arsizio

Dialogo interreligioso

D.Assael – A,Zaniboni – Saif Eddine Abouabid – M. Canova

Religioni in dialogo

Nel flusso della vita: educare al conflitto per incontrarsi nel dialogo

Dialoghi e musica interculturali (a cura degli istituto superiori di Busto Arsizio e dell’Orchestra di via Padova), destinatari gli studenti delle scuole superiori di Busto Arsizio e Provincia di Varese

In collaborazione con Centro mondialità di Busto Arsizio

Ore 15 Il Melo via Magenta 3 Gallarate

Incontro con l’autore Marta Morazzoni

La nota segreta

Ore 18.30 libreria Ubik piazza san Giovanni 5 Busto Arsizio

Incontro con l’autore Alberto Pellai

Educazione emotiva

In dialogo con la dottoressa Marianna Pedron

Ore 21 teatro delle Arti via don Minzoni 5 Gallarate

Spettacolo teatrale

L’inquilina del piano di sopra

Commedia di Pierre Chesnot, regia di Stefano Artissunch, con Gaia De Laurentiis, Ugo Dighero

Ingresso: 22/32 euro

Ore 21 Convento Frati Cappuccini viale Borri 109 Varese

TeoFilosofarti Promesse

Dialogo

Linda Maggi – Stefano Cucchetti

Come aveva promesso

Educazione alla pluralità e all’accoglienza nella Scrittura e nella teologia

A cura di Cattedra e Cortile, Meic Varese, AC zona di Varese

Mercoledì 28 febbraio

Ore 15.30 3SG RSA Camelot via Sottocorno 5 Gallarate

Incontro con l’autore Vita Cosentino – Marina Santini – Alessio Miceli

Scuola. Sembra ieri, è già domani

Collana Pensiero e pratiche di trasformazione diretta della filosofia Annarosa Buttarelli

Ore 16.30 libreria Biblos piazza Libertà Gallarate

Incontro con l’autore

A proposito di don Lorenzo Milani

Emma Paola Bassani

Don Lorenzo Milani

A cura di Biblos Gallarate

Ore 18.30 Civico 3 via Pretura 3 Gallarate

Lettura scenica con allestimento artistico

Betty Colombo

Taccuini di un viaggio profondo

A cura di Civico 3

Ore 21 museo Maga via De Magri 1 Gallarate

Lezione magistrale

Massimo Recalcati

L’ora di lezione

Ingresso euro 5