Ecco come proteggere dal gelo i contatori e le tubature dell’acqua

Il gelo siberiano annunciato per i prossimi giorni metterà a dura prova persone, tubature e contatori dell’acqua. Le temperature scenderanno sotto lo zero per diversi giorni a partire da domenica. Gli esperti della Metanifera, società che gestisce il civico acquedotto di Gavirate e di Cocquio Trevisago, danno alcuni consigli per evitare i disagi dovuti al gelo, in particolare: mancanza d’acqua, rottura dei misuratori, rottura delle valvole di intercettazione e allagamento delle abitazioni.

GLI IMPIANTI PIÙ A RISCHIO

Gli impianti più a rischio se non ben isolati sono i contatori posizionati esternamente al fabbricato. In questo caso bisogna sempre verificare che la coibentazione sia applicata sul vano, sulle tubature, sulle valvole e sullo stesso contatore. Per l’isolamento dei vani contatori, utilizzare polistirolo o poliuretano espanso in pannelli con almeno 2 cm di spessore, reperibile nei negozi che vendono materiali edili. Per rivestire tubature, saracinesche e contatori, usare apposite guaine isolanti termiche, avendo però l’accortezza di lasciare libero il numeratore del contatore. Evitare di realizzare un unico vano per contatore gas metano e contatore acqua: il vano contatore gas metano deve essere areato e non può contenere materiale infiammabile; il vano contatore acqua deve essere chiuso e protetto con isolante termico.

PER I CONTATORI ALL’INTERNO DELLE CASE

Normalmente si pensa che i contatori posti all’interno delle abitazioni non siano soggetti al gelo. È vero, ma solo se i locali sono riscaldati. Bisogna considerare che la temperatura nelle cantine, box, ripostigli non riscaldati, dopo alcune giornate di freddo intenso, potrebbe scendere sotto lo zero, provocando il congelamento dell’acqua. In alcuni casi è anche successo che la sola presenza della caldaia non basti a riscaldare il vano stesso.

Anche in questi casi bisogna provvedere alla protezione della apparecchiature con materiale ad alto isolamento termico. Lo stesso bisogna fare per i contatori collocati in seconde abitazioni, dove è più probabile che, in assenza di inquilini, non sia nemmeno riscaldate. In caso di freddo prolungato, l’acqua si ghiaccia e l’abitazione rimane priva di alimentazione idrica. Dato che non è abitata, nessuno si accorge del disagio.

L’ACQUA GHIACCIATA AUMENTA DI VOLUME

Il danno vero e proprio avviene quando, terminata l’ondata di freddo, le temperature si rialzano e l’acqua ghiacciata presente nelle tubature e contatori riprende a scorrere. Ricordiamo che per “legge fisica” l’acqua racchiusa nelle tubature/contatori, ghiacciando aumenta di volume, provocando la rottura delle apparecchiature con l’inevitabile fuoriuscita negli ambienti circostanti: risultato l’abitazione comincia ad allagarsi.

Bisogna dunque provvedere alla protezione della apparecchiature con materiale ad alto isolamento termico. Se l’abitazione non è utilizzata, chiudere la saracinesca a monte del contatore provvedere allo svuotamento dell’impianto sino al contatore stesso.

Ulteriori precauzioni: in caso di freddo intenso e prolungato, è consigliabile lasciare scorrere un filo di acqua da un rubinetto, basta anche solo il “gocciolamento”. Per la coibentazione delle tubazioni o vano dei contatori, si sconsiglia l’utilizzo di panni o stracci perché non hanno nessun potere d’isolamento termico, se bagnati creano l’effetto contrario e attirano anche gli insetti.

CHI RIPARA E CHI COSTRUISCE

Infine, si ricorda che, nel rispetto dei regolamenti di fornitura idrica del civico acquedotto, i vani contenenti i contatori acqua sono di realizzazione, curati e manutenuti da chi li usa. Le riparazioni e le sostituzioni dei contatori o apparecchiature danneggiate dal gelo, sono invece eseguite dal gestore, ma addebitate all’utente utilizzatore.