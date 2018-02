Protestantesimo e Concilio Vaticano II, un incontro a Villa Truffini

Prosegue a Tradate il ciclo di incontri “500° Anniversario. Riforma e unità: perché il mondo creda“, organizzato dalla Comunità Pastorale del Santo Crocifisso.

Il prossimo incontro è in programma mercoledì 28 febbraio alle 21 a Villa Truffini (in corso Bernacchi) e avrà come tema “Il cammino ecumenico e il Vaticano II”.

Relatore sarà don Dario Balocco, membro del Consiglio delle Chiese cristiane di Milano e responsabile del Centro Cristiano Ecumenico alla Università Iulm.

«Riflettere sul mondo di oggi senza riflettere sul Concilio Ecumenico Vaticano II è dimenticare il pensiero di un quinto della popolazione mondiale – spiegano gli organizzatori – E voler capire in quale contesto ha vissuto il protestantesimo degli ultimi decenni senza un confronto con la spinta ecumenica del Concilio non consente di capire l’Europa di oggi. Così, ancora una volta, aggiungeremo un tassello al quadro».