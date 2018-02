Protezione civile: “Ancora rischio neve dalla mezzanotte”

La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso una comunicazione di ordinaria criticità (codice giallo) per rischio neve, dalla mezzanotte, sulle zone omogenee NV-04 (Prealpi Varesine), NV-05 (Prealpi bergamasche), NV-06 (Prealpi bergamasche), NV-08 (Prealpi bresciane), NV-19 (Fascia collinare Oltrepo’ Pavese) e NV-20 (Appennino pavese).

IL METEO – Domani, martedi’ 6 febbraio, si prevedono cieli molto nuvolosi o coperti sulla Lombardia, con precipitazioni deboli a carattere intermittente. Fenomeni che tenderanno a divenire più diffusi in serata. Neve attesa sui monti generalmente oltre i 700 metri, localmente sino a 200 metri su Oltrepo’ pavese con associati rinforzi di vento. Massimi accumuli di neve al suolo tra 5 e 10 cm in Appennino pavese; inferiori ai 5 cm sui settori prealpini. Temperature stabili o in lieve aumento con zero termico in graduale rialzo compreso fra 1.000 e 1.200 metri.

EFFETTI AL SUOLO – Le problematiche principali per rischio neve potrebbero essere legate soprattutto a difficoltà e

rallentamenti del traffico stradale e ferroviario oltre le quote segnalate. Anche nelle zone dove i quantitativi di neve saranno

contenuti, non si esclude la possibile formazione di ghiaccio al suolo e sul manto stradale. Si chiede pertanto ai sistemi locali

di protezione civile di mantenere/porsi in una fase operativa di ‘Attenzione’, cioè di predisporre il sistema locale alla pronta

attivazione di azioni di contrasto in caso di necessita’, congruenti a quanto previsto nella pianificazione di emergenza,

per la sicurezza della circolazione del traffico sulle strade e la riduzione dei rischi connessi.

INDICAZIONI OPERATIVE – La Sala operativa chiede di segnalare con tempestivita’ eventuali criticita’ che dovessero presentarsi sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, telefonando al numero verde della Sala operativa di Protezione civile regionale: 800.061.160 o via mail all’indirizzo cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it .