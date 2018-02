Quattro anni di attività dello Sportello Amianto

L’Assessorato alle Politiche Ambientali di Samarate e l’AIEA (Associazione Italiana Esposti Amianto) invitano la cittadinanza samaratese – e non solo – all’incontro in cui sarà presentata l’attività svolta in quattro anni dallo Sportello Amianto e le prospettive future.

L’appuntamento è giovedì 8 febbraio 2018, alle ore 12.00, nell’atrio del Municipio di Samarate, in via Vittorio Veneto.

Lo sportello amianto di Samarate compie quattro anni, è nato per volontà dell’amministrazione comunale in collaborazione dell’Associazione Italiana Esposti Amianto in linea con la Legge Regionale 17/2003 e in attuazione e nel rispetto delle norme nazionali

La Legge Regionale infatti si poneva come obiettivi fondamentali:la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all’inquinamento da fibre di amianto; la prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica dall’amianto; la promozione di iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre la presenza dell’amianto. Per informare sull’amianto, sulla bonifica e sulle tecniche corrette di smaltimento nasce quindi nel 2014 lo sportello amianto del Comune di Samarate che in questi anni ha supportato i cittadini.

Interverranno, insieme a rappresentanti dell’Ufficio Tecnico di Samarate, dell’Associazione Italiana Esposti Amianto, il sindaco di Samarate Leonardo Tarantino, l’assessore alle Politiche Ambientali di Samarate Luca Macchi e la biologa Aurora Brancia.