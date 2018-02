Quattro convegni per “Gallarate città dove vivere”

Visioni, azioni e semplificazione: sono i tre temi che saranno affrontati sabato 3 febbraio al MaGa (sala degli Arazzi), nel corso del primo dei quattro convegni accompagnati dallo slogan “Gallarate città dove vivere”.

Quattro incontri utili a ipotizzare la città del futuro, tema di spessore e ad ampio respiro che verrà affrontato anche al termine del ciclo di appuntamenti, con una serie di eventi che vedranno protagonisti i big dell’architettura mondiale. Si partirà ad aprile: grazie al regolamento sulle sponsorizzazioni approvato da questa amministrazione «possiamo pensare in grande e non porci limiti. Sempre e comunque nell’interesse della comunità, elevando il livello del dibattito», spiega l’assessore all’Urbanistica e all’Ambiente Alessandro Petrone. Che prosegue: «Stiamo lavorando per fare arrivare nei prossimi mesi alcuni dei maggiori esponenti dell’architettura a livello planetario, e con loro avremo occasioni uniche per ascoltare persone illuminate e per prendere spunto dalla loro visione delle loro città del futuro. A battezzare questi eventi, è atteso un mostro sacro dell’architettura contemporanea».

Intanto sabato (dalle 10.30 alle 13.30) partono i convegni organizzati dall’assessorato all’Urbanistica e Ambiente in collaborazione con gli ordini professionali degli Architetti, degli Ingegneri e dei Geologi. I relatori invitati ad affrontare i temi sul tavolo sono di spessore. Si tratta di Franco Zinna (direttore centrale del dipartimento urbanistico del Comune di Milano); Paola Pierotti (giornalista di settore per il Sole 24 Ore); Francesco Fallavollita (architetto esperto del modello svizzero); Maria Agostina Cabiddu (Politecnico di Milano, dipartimento architettura e studi urbani). Moderatore Andrea Ciotti.

Gli incontri sono aperti alla cittadinanza e ovviamente ai professionisti che operano negli ambiti coinvolti (cui viene offerta l’opportunità di acquisire crediti formativi). Parte attiva anche le associazioni delle categorie produttive: Univa; Uniascom; Confartigianato; Confcommercio.

«Si tratta – spiega l’assessore alle Attività economiche Claudia Maria Mazzetti – di un coinvolgimento vero, visto che parteciperanno con propri relatori all’incontro del 10 marzo su “produzione, commercio e mobilità”. Vogliamo che il loro ruolo in questo momento di ascolto, condivisione e partecipazione, sia attivo. La loro disponibilità ci lusinga e soprattutto ci indica la strada giusta da seguire: quella della massima collaborazione per cercare soluzioni utili a migliorare la situazione del commercio e dell’imprenditoria gallaratese».

L’opportunità di essere attori protagonisti del percorso che porterà alla seconda variante del Piano di governo del territorio, è stata colta anche dalle scuole superiori cittadine. «I dirigenti – sottolinea l’assessore alla Cultura Isabella Peroni – si sono immediatamente fatti trascinare, intravedendo opportunità per i loro studenti. Questo è un esempio di come la rete si stia allargando. Il coinvolgimento di diversi settori dell’amministrazione, di diverse realtà cittadine, degli ordini professionali e delle scuole significa fare squadra in modo costruttivo guardando al futuro della nostra comunità».

Questi i due appuntamenti (oltre a quelli del 3 febbraio e del 10 marzo) che vanno a completare il ciclo di conferenze: il 24 febbraio “rigenerazione, ambiente e sinergie” e il 17 marzo “piano casa”. «Con questa iniziativa – conclude Petrone – inserita nel percorso della variante di Pgt, possiamo dire che la macchina è effettivamente ripartita. Mi gratifica la sentita partecipazione di tutte le parti attive della nostra realtà cittadina. Siamo solo all’inizio della costruzione della Gallarate del futuro della quale sabato 3 febbraio al MaGa metteremo tutti assieme la prima pietra».