Quattro milioni di euro alla Lombardia per rinnovare le flotte navali

La Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio, ha dato ieri l’ok al decreto per il riparto delle risorse destinate ad ammodernare la flotta del trasporto pubblico locale marittimo, lagunare, lacuale e fluviale.

Si tratta di 262 milioni che serviranno a rinnovare i mezzi per renderli più comodi e meno inquinanti. Le risorse saranno erogate dal 2017 al 2030, e diventeranno 350 milioni con il cofinanziamento regionale pari al 25% dei costi.

Alla Regione Lombardia sono stati assegnati fondi per 4.425.849 di euro.

Le risorse sono state ripartite sulla base delle “corsa-miglio” effettuate in ciascuna Regione nel 2015 e ponderate in relazione alle classi dimensionali dei mezzi, per tener conto del diverso costo dei mezzi utilizzati per effettuare il servizio.

Ripartizione delle risorse Mit tra le Regioni

Regione Finanziamento statale

Friuli Venezia Giulia 1.573.213

Liguria 234.637

Piemonte 253.098

Emilia-Romagna 381.930

Lombardia 4.425.849

Lazio 13.925.362

Sardegna 15.202.663

Toscana 21.735.811

Sicilia 73.513.784

Campania 64.046.510

Veneto 67.356.094

Totale 262.648.951