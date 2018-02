Quattro nuovi strumenti sulle ambulanze di Sos nel ricordo di Paganini

Grazie alla raccolta fondi in ricordo di Eugenio Paganini, Sos Malnate è riuscita ad acquistare 4 pulsimetri/saturimetri di ultima generazione che verranno messi tra pochi giorni sulle ambulanze.

Gli strumenti servono a misurare la frequenza cardiaca e la percentuale di ossigeno nel sangue di ogni paziente.

Ecco per cosa si differenziano questi nuovi pulsimetri/saturimetri da quelli di vecchia generazione:

1 – sono ricaricabili (un po’ come i telefonini di oggi, non come i vecchi con le pile alcaline).

2 – Display a colori (ci facilita la lettura)

3 – Funzionano fino a -20°C (per noi fondamentale visto che le ambulanze spesso sono al freddo)

4 – Antivibrazioni

5 – Sono anche dotati di sonda pediatrica e neonatale

Per il momento la raccolta fondi in memoria di Eugenio è arrivata a un totale di 2118,70 euro e la spesa per acquistare i 4 saturimetri/pulsimetri è stata di 1235.86 euro.

Sos ringrazia tutti per l’aiuto dato dino a ora: «Fidatevi di noi, continuate a sostenerci e trasformeremo le vostre donazioni in presidi che ci aiuteranno a salvare vite umane».

Dona ora: http://www.sosmalnate.it/per-ricordare-eugenio-paganini/