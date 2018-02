Raccolta rifiuti, parte la sperimentazione per la frazione secca

Domani 6 febbraio inizierà la prima fase della sperimentazione del nuovo sistema di raccolta differenziata della frazione “secco”.

Nel periodo intercorrente tra la data di domani e il 10 aprile, il gestore dell’appalto continuerà a raccogliere la frazione “secco”, anche se non posizionata nel nuovo recipiente, non avendo ancora completato la distribuzione a tutte le famiglie luinesi. La prima fase servirà comunque per iniziare ad abituarsi gradualmente al nuovo sistema di raccolta.

Il sistema funziona con un contenitore di colore grigio nel quale ciene riposto ilsaco della frazione secca, contenitore che a sua volta viene “letto” da un sistema capace di risalire all’utenza (il sistema è il Tag RFiD).

«Pur in assenza di obblighi – dichiara l’Assessore Dario Sgarbi – invitiamo la popolazione ad utilizzare il nuovo recipiente del secco sin da domani, avvisando che Econord sta completando la distribuzione su tutto il territorio comunale. Chi comunque intendesse munirsi immediatamente del recipiente potrà farlo, ritirandolo da domani dallo sportello istituito presso la sede della Comunità Montana Valli del Verbano sita a Voldomino in via Asmara (Palazzo ex Tribunale)».

COME OTTENERE INFORMAZIONI

Numero verde: 800.135586

Lunedì – venerdì 8.00 – 16.00

sabato 8.00 – 12.00

Oppure direttamente all’Ecosportello

Comunità Montana Valli del Verbano via Asmara 56 – Luino

lunedì – venerdì 9.00 – 13.00