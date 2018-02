I racconti di Stefano Benni, Cortisonici e Elton Novara

Una serata dedicata a Stefano Benni e ai suoi romanzi. L’appuntamento è per venerdì 9 febbraio, alle 21, con la Stefano Benni’s night per la regia di Nicola Tosi. Sul palco tre attori, Lisa Giardino, Romeo Tofani e Eugenia Marcolli si alterneranno sulla scena per dare voce ai personaggi usciti dalla penna dello scrittore Bolognese (Ingresso 10 euro).

Dal teatro ai cortometraggi. Il sabato sera delle cantine Coopuf invece, è dedicato alle “primarie” di Cortisonici. Il festival del cortometraggio varesino proietterà alcune anteprime e gli spettatori saranno chiamati a votare.

A seguire, ci sarà il concerto di Elton Novara, chitarrista, autore e cantante; propone brani surreali e melodrammatici. Attivo dai primi mesi del 2012, si esibisce dal vivo con musicisti diversi a seconda dell’occasione; dal vivo come in studio è del tutto simbiotico con la propria Fender Stratocaster. Ingresso libero alla serata.

Domenica 11 febbraio, alle 17, torna Teranga, l’aperitivo dell’accoglienza. Un diverso modo di relazionare che avvicina le diversità e fa accettare l’altro come parte di sé. A seguire, alle 20, si terrà il concerto di Fuijenti. Un altro appuntamento con le Folksession con musiche popolari del sud Italia, tarantelle tammurriate pizziche ma non solo contaminiamo le nostre radici musicali con le musiche popolari del mondo. Ingresso gratuito.