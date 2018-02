I ragazzi speciali di Pappaluga visitano la questura

Graditissima visita in questura a Varese, giovedì scorso dei giovani del progetto#Pappaluga per la formazione e l’inserimento lavorativo di ragazzi con disabilità cognitiva.

“Pappaluga non è una fiaba, non è un proverbio, non è un consiglio, sono ragazzi che hanno grandi abilità manuali, aspirazioni, idee e che ci hanno permesso di farci conoscere, di esporgli la nostra esperienza, la nostra mission, ciò che noi possiamo fare per aiutarli e per un loro migliore e giusto futuro” spiega un comunicato della polizia.



Ricevuti dal questore vicario Leopoldo Testa, sono saliti sulle “Pantere” hanno giocato con l’unità cinofila, visitato la sala operativa della Questura scherzato con i Poliziotti delle Volanti e con quelli dellaPoliziaScientifica e visto che a loro regalavano cioccolatini, ma che, allo stesso tempo, erano pronti a scattare a bordo della “volante” per correre in loro aiuto e proteggerli.



Il brand del PAPPALUGA (Instagram) è già in commercio con felpe e t-shirt per chi volesse acquistarle e fare una donazione email: pappaluga@pappaluga.it.

I ragazzi hanno scritto una bella lettera alla polizia, piena di curiosità.