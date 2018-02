Rally e ippodromo, abbraccio sempre più stretto

Manca ancora l’ufficializzazione, ma ci sono forti possibilità che la prima prova speciale del 27° Rally dei Laghi si disputi all’ippodromo delle Bettole nel tardo pomeriggio/serata di venerdì 16 marzo.

La possibilità di dare il via al rally con una prova spettacolo in quella sede era stata ipotizzata dagli organizzatori – la “Asd Rally dei Laghi” presieduta da Andrea Sabella – nei mesi scorsi, quando si è deciso di portare alle Bettole la partenza della gara motoristica più attesa e conosciuta del Varesotto. Per poter far correre le vetture sulle stradine interne dell’ippodromo – attenzione: non saranno toccate le due piste del galoppo – però era necessario un permesso per l’asfaltatura visto che i bolidi del rally dei “Laghi” hanno un assetto che non permette di affrontare gli sterrati (per capirci: è come gareggiare con una bici da corsa su sabbia o terra battuta).

La decisione sull’asfaltatura delle vie interne – quelle che generalmente vengono percorse da trattori e mezzi legati alle gare ippiche, o dall’ambulanza in occasione delle corse – spetta al Comune di Varese. La proposta doveva essere discussa in Giunta ieri, ma ha subito un leggero slittamento: se ne parlerà martedì prossimo (13 febbraio) però fonti vicine a Palazzo Estense segnalano la volontà di dare l’ok per la sistemazione delle strade.

E quindi per la disputa della prova show, una stage breve e quindi non particolarmente importante per la classifica, che però permette a tutti i tifosi riuniti in un solo punto di applaudire e vedere l’intero parco auto iscritto alla gara. Tra l’altro c’è un ulteriore – piccolo – colpo di scena: l’ippodromo diventerà anche la sede di tutte le operazioni legate al rally, compreso l’arrivo che era inizialmente previsto ai Giardini Estensi. Insomma, un’altra grande novità per l’edizione 2018.

Lo slittamento in Giunta è tra l’altro dovuto alla scelta di rendere le “Bettole” sempre più centrali nell’allestimento degli eventi cittadini, quindi oltre ai bisogni del rally si discuterà anche di altre migliorie per l’impianto che – lo ricordiamo – è di proprietà comunale ma viene gestito da Hippo Group, holding che controlla più ippodromi e che ha quote della “Società Varesina Incremento Corse Cavalli” (SVICC). All’interno dell’ippodromo poi opera il promoter Maurizio Gandini con la sua Activ Group.

SI APRONO LE ISCRIZIONI

L’annuncio di Giò Dipalma su Instagram

In casa “Asd Rally dei Laghi” è ormai tutto pronto per l’apertura delle iscrizioni per la gara in programma il 16 e 17 marzo. Gli equipaggi interessati potranno aderire dalle 7 del mattino del prossimo giovedì 15 febbraio (via e-mail all’indirizzo rally_dei_laghi@yahoo.it). Chi si iscriverà entro le 18 di lunedì 19 avrà anche diritto allo sconto del 15% sulla tariffa prevista dagli organizzatori. La chiusura è invece fissata per giovedì 2 marzo.

Alcuni dei piloti più attesi, intanto, hanno già dichiarato la propria partecipazione: si va da Simone Miele a Giò Dipalma, da Beppe Freguglia al veterano Mauro Miele, fino al ritorno di Diocleziano Toia, già vincitore del “Laghi” che negli ultimi anni ha partecipato in moto alla “Dakar”. Insomma, il piatto comincia ad arricchirsi.

