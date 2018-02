Rapina alla stazione, arrestato anche un secondo uomo

Nella serata di mercoledì i poliziotti del Commissariato di Polizia di Gallarate hanno arrestato un secondo uomo ritenuto responsabile della rapina perpetrata lo scorso 28 gennaio, nei pressi della stazione ferroviaria.

In quell’occasione erano state derubate due persone che al termine del turno di lavoro stavano aspettando il pullman per rientrare presso le rispettive abitazioni. I due malcapitati avevano anche dovuto ricorrere alla cure mediche a causa delle lesioni subite. Uno dei due rapinatori era stato poi arrestato nel sottopasso della stazione dalla Polizia, intervenuta prontamente.

Le serrate indagini dei poliziotti coordinate dal sostituto procuratore Nicola Rossato della Procura della Repubblica di Busto Arsizio hanno permesso in poco tempo di raccogliere elementi sufficienti per richiedere ed ottenere dal GIP Piera Bossi, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’uomo, ventitreenne di origine marocchina, che dovrà rispondere di rapina e lesioni aggravate.

L’arrestato è stato portato in carcere a Busto Arsizio, dove già si trova il complice tratto in arresto subito dopo la rapina.