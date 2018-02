Rapina in pediatria, i carabinieri circondano il padiglione e lo arrestano

Cerca di rubare nel reparto di pediatria dell’ospedale di Busto Arsizio dalla borsa di una mamma che stava accudendo il proprio piccolo, ricoverato nella struttura ma ha dovuto fare i conti con il papà che lo ha notato e ne ha impedito la fuga.

I carabinieri, chiamati dall’uomo, sono giunti sul posto poco dopo e lo hanno arrestato per rapina impropria. L’autore del furto è un cittadino tunisino, 45enne, residente Busto Arsizio, pregiudicato, regolare sul territorio nazionale.

L’uomo aveva approfittato della distrazione di una giovane mamma che stava accudendo il proprio figlio e, come spesso accade negli ospedali, ha lasciato incustodita la borsa per qualche secondo. Tanto è bastato al 45enne per puntare e sfilare il portafoglio della donna.Il marito si è accorto di tutto e ha ingaggiato una breve colluttazione con l’autore del reato, tentandone di impedire la fuga.

L’immediato intervento dei carabinieri, che con diverse pattuglie sono riusciti a circoscrivere l’area dove insiste il padiglione del reparto, ha permesso di chiudergli le vie di fuga al punto da costringerlo ad un’improbabile fuga da una finestra.

Il tentativo è fallito, l’uomo è stato ammanettato e la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla giovane mamma. Il marito della donna, durante la colluttazione, ha riportato una lieve contusione alla mano sinistra.