Red October – Openjobmetis: il derby in diretta dal PalaDesio

Per i tifosi di basket varesini questa è la “Settimana Santa”: il calendario ha proposto due derbyssimi nel giro di otto giorni. Archiviato positivamente quello con Milano (vinto 76-72 a Masnago) questa sera – lunedì 5 febbraio – si disputa quello con Cantù. Si gioca dalle 20,45 al PalaDesio senza tifosi residenti nel Varesotto, cui la trasferta è vietata.

VareseNews seguirà la partita con il consueto liveblog, già attivo dal fine settimana: nel pomeriggio di lunedì pubblicheremo notizie, curiosità e statistiche per un avvicinamento “completo” alla partitissima. Per partecipare al live potete scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #direttavn e #cantuvarese su Twitter e Instagram. Per collegarsi e visualizzare la diretta al meglio, CLICCATE QUI.