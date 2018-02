Il regalo di Doum Lauwers alla “sua” Pallacanestro Varese

Chi c’era, quella sera, non si può dimenticare l’episodio. Il 26 aprile del 2009, dopo un anno di purgatorio, la Pallacanestro Varese batte 81-70 la Prima Veroli (di coach Trinchieri e di Kyle Hines…) e conquista la promozione in Serie A1. Per festeggiare – e quella fu l’immagine scelta anche dal nostro giornale – la guardia biancorossa Dimitri Lauwers si arrampica sul canestro, si siede sul ferro ed esegue il tradizionale “taglio della retìna”, gesto comune a tanti successi sul parquet.

Galleria fotografica Cimberio-Veroli 4 di 10

Da allora “Doum”, classe 1979, nato in Belgio ma con passaporto italiano ha conservato gelosamente quel reperto storico che gli ricordava una splendida affermazione in campionato al quale lui, tiratore scelto, aveva contribuito a suon di triple.

Sabato scorso però, Lauwers ha voluto fare un regalo a quella che è stata la sua società. In occasione dell’Old Star Game disputatosi a Desio – un minitorneo con in campo alcune vecchie glorie di Varese, Milano e Cantù – il giocatore belga ha consegnato la retìna a Giacomo Galanda, capitano della Cimberio della promozione, il quale a sua volta ha affidato il cimelio a Massimo Bulleri, oggi assistente allenatore di Attilio Caja. Bulleri ha quindi riportato al palazzetto il reperto che ora è esposto al negozio biancorosso che si trova all’ingresso del parterre.