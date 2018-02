Thinking: ricominciano dalla Svizzera gli incontri che ripensano l’architettura

L’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese organizza e promuove anche per il 2018 un ricco programma culturale all’insegna della valorizzazione della professione dell’”architetto”.

Conferenze, seminari, corsi di aggiornamento, mostre e pubblicazioni, progettate in sinergia con le più importanti Istituzioni Pubbliche e gli enti privati di riferimento a livello locale, provinciale, regionale e nazionale, si alterneranno durante i prossimi mesi dando vita a un ricco calendario eterogeneo di attività e manifestazioni. Un’attività di promozione e valorizzazione della professione iniziata più di dieci anni fa (voluta fortemente dall’allora Presidente Laura Gianetti) e che oggi prosegue in continuità sotto la guida e il coordinamento dell’attuale Presidente Ileana Moretti.

Un’azione pionieristica iniziata più di un decennio fa, un segnale forte di apertura alla società civile con un’attenzione particolare al territorio, hanno generato un confronto/dibattito continuo grazie anche alle testimonianze dei circa 100 architetti di provenienza nazionale e internazionale invitati e ospitati a Varese dall’Ordine Architetti PPC Provincia di Varese» – spiega Ileana Moretti, presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Varese – Abbiamo istituito Commissioni di lavoro a cui hanno aderito quasi 200 architetti iscritti all’Ordine. Vogliamo essere al fianco dei Comuni e disponibili a collaborare per risolvere le diverse criticità. Vogliamo prenderci cura del nostro territorio».

«La collaborazione del Comune di Varese con l’Ordine degli Architetti PPC Provincia di Varese dimostra una grande attenzione dell’amministrazione verso i professionisti della nostra città – ha commentato Andrea Civati, assessore alla Pianificazione territoriale del Comune di Varese – Il programma culturale e formativo proposto dall’Ordine arricchisce il nostro territorio, valorizzando la città in tutte le sue competenze. Il programma dell’anno scorso ad esempio (“RE-Thinking Varese”) ha aperto le porte della nostra città a professionisti provenienti da tutto il mondo e architetti di fama internazionale. Siamo sicuri che anche dalla collaborazione di quest’anno nasceranno grandi momenti di confronto e tante opportunità che potranno diventare risorse ed occasioni importanti per Varese».

E’ proprio “Thinking Varese” che si conferma anche nel 2018 l’appuntamento di “punta” del calendario promosso dall’Ordine Architetti di Varese, grazie anche all’ormai consolidata partnership con FAI Villa e Collezione Panza (sede di svolgimento delle conferenze), e che si focalizzerà per quest’anno sul tema del “valore della committenza in architettura”.

THINKING VARESE: SI COMINCIA DALLA SVIZZERA

Si inizierà il 28 febbraio alle 21.00 a villa e Collezione Panza con l’artista svizzero/francese Felice Varini (www.varini.org), l’Onorevole Cristina Zanini Barzaghi in rappresentanza della Città di Lugano, i collezionisti svizzeri Agathe e Cesare Fusetti e Andrea Chiodi in qualità di moderatore della serata. In vista degli appuntamenti dei prossimi mesi sono in corso di svolgimento contatti con la il Messner Mountain Museum, l’USI Accademia di architettura Mendrisio, la municipalità di Mendrisio, oltre ad altre Istituzioni pubbliche e Fondazioni private nazionali e internazionali.

“Thinking Varese” è organizzato grazie alla collaborazione del FAI-Villa e Collezione Panza di Varese, alla Partnership Istituzionale del Comune di Varese, della Provincia di Varese, al Patrocinio del CNA Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, della Consulta Regionale Ordini Architetti Della Lombardia, dell’Ordine degli Ingegneri Provincia di Varese, del Collegio Geometri Provincia di Varese, dell’ANCE Varese Associazione Nazionale Costruttori Edili, e grazie al Main Sponsor Telmotor.

NON SOLO VARESE: GLI APPUNTAMENTI AL MAGA

Ma non c’è solo la collaudata rassegna varesina: all’interno delle collaborazioni con gli altri Ordini Professionali e le Amministrazioni Pubbliche, si segnala l’iniziativa “Gallarate Città dove Vivere”, voluta dal Sindaco e dall’Assessore all’Urbanistica e all’Ambiente della Città di Gallarate, in collaborazione con Ordine Ingegneri della Provincia di Varese e Collegio Geologi della Lombardia. Un ciclo di conversazioni in vista della variante del PGT che disegnerà la “Città del Futuro” di Gallarate. I prossimi appuntamenti saranno il 24 febbraio, il 10 e il 17 marzo a partire dalle 10.30 al Museo MAGA di Gallarate.

Mercoledì 7 marzo alle 20.45 sempre presso il Museo MAGA di Gallarate, all’interno del Festival di Filosofia “FilosofArti”, l’Ordine degli Architetti organizza inoltre la tavola rotonda “Feticci e Poesie. Mostre, musei e manager” che vedrà ospite Antonio Natali architetto che ha ricoperto per alcuni decenni la carica di Direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze.

ARCHITETTURA E ARTE: OPERE IN MOSTRA PER TUTTO IL 2018

Visto l’alto indice di gradimento delle mostre finora organizzate, anche per il 2018 è confermato il calendario mostre ARCH+ART, dedicate agli architetti che affiancano e arricchiscono l’attività professionale più tecnica con interessanti esperienze nel campo delle arti visuali.

Il prossimo appuntamento sarà il 21 febbraio alle 19 nella sede dell’Ordine Architetti Provincia di Varese in via Gradisca 4: quel giorno verrà inaugurata la mostra dedicata a WDA WilDesignArt *Giovanni Dal Cin* “Ogni cosa è illuminata” e 3RE TREzza REgidore “Two for One”. La mostra sarà visitabile dal 21 febbraio al 7 marzo 2018, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 18.