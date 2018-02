Riapre a Luino il Centro per l’impiego

Da mercoledì 7 febbraio saranno di nuovo disponibili a Luino i servizi per le persone in cerca di lavoro e per le aziende alla ricerca di personale proposti dalla rete dei Centri per l’Impiego della Provincia di Varese.

«Tengo a sottolineare l’impegno profuso a tale scopo dal Consigliere Provinciale Giuseppe Licata e dall’Assessore Caterina Franzetti, i quali hanno dato dimostrazione di saper lavorare in sinergia per il raggiungimento dell’obiettivo», commenta il Sindaco Andrea Pellicini.

«La riapertura del Centro per l’Impiego è un risultato importante che corona un’azione congiunta con Provincia di Varese e Comune di Luino. – dichiara l’Assessore Caterina Franzetti – Ora le persone in difficoltà occupazionale potranno beneficiare dei servizi in loro favore direttamente a Luino».

Dopo un periodo di sospensione, riprendono infatti le attività della sede del Centro per l’Impiego situata in via Bernardino Luini 16 al primo piano dell’edificio sopra gli uffici postali con i seguenti giorni e orari di apertura:

Lunedì e mercoledì dalle 8:30 alle 13:00 ingresso libero

Lunedì e mercoledì dalle 14:00 alle 17:00 solo su appuntamento.

I numeri telefonici e di fax rimarranno invariati: telefono 0332 537.793 numero verde 800 599 775 fax 0332 510.716

Nella stessa sede si trasferirà anche il servizio InFormaLavoro del Comune di Luino, servizio facente parte della rete coordinata dalla Provincia di Varese e che ha l’obiettivo di rispondere al bisogno di informazione e orientamento informativo sui temi del lavoro, della formazione e dell’istruzione.

Gli operatori del servizio InFormaLavoro saranno disponibili nei seguenti giorni e orari

Lunedì dalle 8:30 alle 13:00 ingresso libero

Lunedì dalle 14:00 alle 16:15 solo su appuntamento

Mercoledì dalle 8:30 alle 13:00 ingresso libero

Fino alla riapertura degli uffici, le attività continueranno ad essere garantite dagli altri Centri per l’Impiego. I recapiti sono consultabili sul sito della Provincia di Varese alla pagina www.provincia.va.it/lavoro