Riapre via del Ceppo, al Sacro Monte si può andare in auto

I lavori di taglio piante sulla strada di Via del Ceppo, ordinati dal Comune di Varese, si sono conclusi venerdì 2 febbraio.

Da oggi quindi si può giungere in macchina fino in cima al Borgo e parcheggiare in Piazzale Pogliaghi tutti i giorni della settimana, indipendentemente dall’orario. I parcheggi, tra l’altro, si ricorda che sono a pagamento solo il sabato e la domenica.

I lavori erano iniziati lunedì 22 gennaio nel tratto di strada di via del Ceppo compreso tra l’incrocio che porta al Campo dei Fiori e il piazzale Pogliaghi e sulla via Sommaruga e hanno riguardato la messa in sicurezza di piante pericolanti presenti sui pendii scoscesi a bordo strada. Si sono svolti dalle 8.30 alle 17 dal lunedì al venerdì, periodo durante il quale la strada veniva chiusa ai turisti.