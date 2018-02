Ribaltamento in via valle, 4 persone coinvolte

Un incidente è avvenuto nella mattina di domenica 4 febbraio a Somma Lombardo. È accaduto in via Valle alle 11.49 quando un’auto, per causa ancora in fase di accertamento, si è ribaltata sulla carreggiata.

Le prime notizie dai soccorsi sanitari parlano di 4 persone coinvolte: una ragazza di 17 anni, due donne di 38 e 42 anni e un uomo di 45.