Ricollocarsi nel mondo del lavoro? Con Corium tutto è più facile

Dai cambiamenti del jobs act e del contratto a tutele crescenti fino alle necessità di ristrutturazione del personale interno alle aziende. Sono temi molto delicati -cambiati profondamente negli ultimi tempi- ma che possono essere affrontati con un alleato: Corium.

Corium è una società del gruppo Openjobmetis che dal 1986 è impegnata nel settore dell’Outplacement, aiutando così migliaia di persone a ricollocarsi con successo nel mondo del lavoro e a ricercare occupazioni maggiormente in linea con le proprie caratteristiche individuali. Nel percorso di Outplacement l’azienda affida la persona in uscita ai professionisti di Corium e da quel momento Corium prende in carico il candidato con un servizio personalizzato di supporto alla ricollocazione professionale, fino alla sua definitiva collocazione nella nuova azienda.

Ma non solo. Corium ha adeguato i suoi servizi lanciando un nuovo concetto che è diventato un nuovo strumento di lavoro: la Corium Card. L’Easyplacement si rivolge a chi deve essere assunto e cerca sicurezze sul proprio futuro con un’attenzione particolare a politiche attive, welfare aziendale e orientamento. Non più e non soltanto, quindi, strumenti di tutela in uscita, ma una strategia da mettere in atto in ingresso. Proposto in parole semplici: non più e non soltanto un paracadute in caso di fuoriuscita dall’azienda, ma un kit di potenziamento della propria posizione che arricchisce la proposta di assunzione di una nuova risorsa.

Per tutte le info su Corium e suoi suoi servizi si può visitare il sito cliccando qui.