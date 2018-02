Ripensare il lavoro a misura delle donne

Dalla “Conciliazione” alla “Sinergia Vita-Lavoro”, nuovi modelli di organizzazione e di leadership femminili per un lavoro a misura di vita: è questo il titolo di un incontro inserito all’interno del Festival Filosofarti 2018 e in programma lunedì 5 marzo prossimo dalle 18 alle 20 alla sala Verde della sede Csv Insubria (Ex Cesvov) – VitaminaC in via Brambilla 15 a Varese.

Relatrici dell’incontro saranno Sofia Borri, direttrice di PianoC (Coworking, Cobaby e Community di Milano) e Luna Tovaglieri, coach per la Scuola di Coaching Umanistico.

L’attenzione sarà puntata sul cambio di paradigma, che invita a non parlare più di conciliare, ma a trovare soluzioni a monte rispetto a un mondo del lavoro strutturato sul modello maschile in fatto di tempi di gestione, misura della leadership e di successo, mettendo le basi di una trasformazione socio-culturale che non ha precedenti.

Proprio per dare concretezza a questa trasformazione, Csv Insubria coglie l’occasione dell’incontro del 5 marzo per presentare Lei (Lavoro, Esperienze, Idee): un percorso per l’autoimprenditorialità femminile, che sarà realizzato grazie al progetto ElavoroEfamiglia promosso dall’Alleanza Conciliazione 2017-2019 di Tradate (finanziato all’interno del Bando Conciliazione di Regione Lombardia), e realizzato in partnership con PianoC e con Confartigianato Imprese Varese.

Obiettivo del percorso è quello di accompagnare il reingresso nel mondo del lavoro di donne dopo una assenza causata dai carichi di cura, come ad esempio la nascita di un figlio.

Alle partecipanti sarà proposto di riprendere in mano le proprie esperienze come professioniste e di mettere in piedi un percorso di autoimprenditorialità, grazie all’accompagnamento di professionisti esperti e qualificati.

I dettagli del percorso saranno illustrati durante un l’incontro del 5 marzo: le donne interessate potranno poi, a partire dal 6 marzo, presentare la loro candidatura per partecipare al percorso, mettendo sul tavolo la loro idea di impresa o di sviluppo professionale.

Dal momento che il progetto nasce all’interno di VitaminaC, hub sociale del lavoro condiviso, l’attenzione nella scelta delle candidature da ammettere al percorso sarà puntata su progetti attenti al benessere della persona, della collettività e dell’ambiente: in un momento successivo poi si creeranno connessioni con il mondo del non profit attraverso percorsi mirati e ad hoc con le singole partecipanti.