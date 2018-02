Risottata di Carnevale in riva al lago

La Pro Loco di Brusimpiano in occasione del Carnevale organizza due iniziative, entrambe in programma sabato 17 febbraio.

Alle 12, in piazza Lago ci sarà un appuntamento gastronomico, con la risottata in piazza (riso e salamelle).

Alle 19,30 nel Salone della Società di Mutuo soccorso, in via Repubblica 7, festa in maschera con apericena a buffet servito da Aperoad, con musica a cura di Dj El Diablo e Dj Nico.

E’ necessaria la prenotazione telefonando ai numeri 347 9747435 (Lucrezia) o 349 3612074 (Filomena). Ingresso 23 euro adulti e 10 euro per bambini e ragazzi fino a 15 anni.

