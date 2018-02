Rita Pelusio e “la Teresa” dei Legnanesi in scena al Pasta

Sabato 3 marzo appuntamento al Teatro Giuditta Pasta di Saronno con la comicità di Rita Pelusio che per l’occasione vestirà i panni di Eva. Lunedì 5 marzo invece, evento speciale fuori abbonamento con unico protagonista in scena: Antonio Provasio, ovvero la Teresa dei Legnanesi in “Si stava meglio quando…si stava peggio”.

Lo spettacolo di sabato 3 marzo vedrà in scena Rita Pelusio che dà vita a una figura curiosa e ribelle che si affaccia al mondo con uno sguardo ancora puro.

Ispirata al Diario di Eva (1906) di Mark Twain, Eva è un clown, una figura molto lontana dall’immagine della bella, bionda e ingenua alla quale l’iconografia classica della donna ci ha abituati. Un fou irriverente che si trova alle prese, prima della storia, con la più grande scelta dell’umanità: accettare le regole o disubbidire.

Una trasgressione all’insegna della scoperta, di cui la mela è simbolo: morderla o non morderla? In un misto di consapevolezza e disincanto, Eva si chiede che cosa succederà dopo, proiettandosi nella contemporaneità delle donne di oggi. Dalla suora in crisi mistica alla madre di figlio maschio, dalla manager multitasking all’anziana innamorata: umane nella loro imperfezione queste donne raccontano il coraggio di chi ogni giorno combatte per la propria felicità. Perché la diversità manda avanti il mondo. Perché il paradiso sarà pur perfetto, ma la vita è tutta un’altra cosa. Biglietti: intero € 25 – ridotto over70 € 23 – gruppi organizzati € 20 – ridotto under26 € 15

Antonio Provasio, volto e voce della mitica Teresa dei Legnanesi, si mette alla prova con uno spettacolo che lo vede unico protagonista. L’appuntamento è per lunedì sera, 5 marzo. Il capocomico si cimenta in un racconto di come si è trasformata la sua e la nostra vita nel corso degli anni, a partire dagli anni Sessanta fino ai giorni nostri.

Provasio racconterà questi cambiamenti attraverso la storia della televisione. I personaggi che l’hanno animata e che rimangono ancora indelebili nella mente e nel cuore. La cucina prima saporita e rustica ora essenziale e ormai “griffata”.

Anche le nostre abitudini di vita sono radicalmente cambiate. Il concetto di famiglia, prima così importante ed ora quasi effimero, fino ad arrivare all’avvento della tecnologia, dei telefonini, che hanno distrutto la comunicazione giovanile e la voglia di stare insieme. In veste insolita, col suo modo brillante ed ironico Provasio riuscirà a coinvolgere il pubblico raccontando aneddoti del “tempo che fu”. Il risultato è uno spettacolo unico ed esilarante. Una volta a casa, ognuno di noi riflettendo su quanto visto e vissuto si domanderà: “ma non è che si stava meglio quando si stava peggio?!?” A voi l’ardua sentenza!

Biglietti: intero € 15 – gruppi organizzati € 12.

