Rivoluzione Cristiana, il segretario Claudia De Meola si dimette

Claudia De Meola lascia la carica di Segretario Cittadino della Città di Varese di Rivoluzione Cristiana. «Le mie irrevocabili dimissioni – spiega -, rimettendo il mandato che ho avuto fin qui l’onore e l’onere di avere conferito quale Segretario Cittadino, non sono per “rancore” ma per bisogno di libertà. Questa mia determinazione interviene a seguito di riflessione tanto meditata e di non facile maturazione, quanti sono stati lo spirito di servizio e l’abnegazione con i quali ho accolto e, credo, condotto il prestigioso incarico conferitomi».

«Prevalenti ragioni di ordine etico e morale e quindi personali – prosegue -, sempre più inconciliabili con la prosecuzione del mio mandato, mi spingono a questa decisione. Quindi, come annunciato al Segretario Provinciale Alessia Longo ed al Presidente Provinciale Elena Mazzetti, rimetto formalmente il mandato conferitomi.

Chiudo questa mia esperienza, ringraziandovi per avermi affidato questo delicato incarico e per avermi permesso di collaborare con gli altri partiti per un impegno civico che cercherò di continuare ad onorare con il mio contributo anche da semplice cittadina».