Rompe una cabina sei anni fa, oggi arrestato

I carabinieri di Laveno Mombello (Compagnia di Luino) hanno raggiunto e arrestato un quarantasettenne originario del Marocco.

L’uomo è accusato di aver danneggiato una cabina telefonica a Gavirate nel 2012. Per questo reato è stato processato e condannato a scontare la pena.

La sentenza è passata in giudicato – cioè sono trascorsi tutti i gradi di giudizio – ed è stata resa effettiva in questi giorni: sconterà 4 mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare, a Cittiglio.