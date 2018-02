Il Rovato non fa sconti al Rugby Varese

Al Levi di Giubiano si è giocata la sfida più importante della stagione per il Rugby Varese, quella al vertice della Poule Promozione che assegna un solo posto per la prossima Serie B.

Nello scontro diretto però il Rovato si è imposto 23 a 7, punteggio che risulta più netto rispetto ai punti in classifica guadagnati dalle due squadre. Il Varese, sconfitto, riesce a mantenere la seconda posizione del torneo mentre il Rovato, a segno con quattro mete prende anche il punto bonus e stacca i biancorossi di cinque lunghezze. Di fatto i bresciani si sono presi la prima grossa fetta della torta chiamata Serie B.

La partita inizia sotto i migliori auspici per Varese, ben determinato a difendersi in tutte le maniere. Il rischio è che scaturisca qualche fallo di troppo e infatti dopo otto giri d’orologio, il Rovato ha la prima opportunità da sfruttare. Un comodo piazzato da posizione vantaggiosa che l’ala Loda indirizza verso i pali portando sul 3 a 0 la squadra ospite.

La squadra di Pella e Galante continua a difendersi con ordine, poi al 19′ i biancoblu, grazie all’ottimo lavoro degli avanti, segnano con Marco Galli la prima meta di giornata; 8-0, anche perché Loda non trasforma e il caso vuole che il rovatese non sia più riuscito a trovare i pali da lì a fine gara. Gli ospiti calano il break al 30′ con la meta di Gregory Abeni, bravo a seminare la difesa varesina con una velenosa accelerazione. I biancorossi nei minuti successivi, si portano in attacco esercitando una grande pressione, ma non concretizzano e si arriva all’intervallo sul 13-0 per il il Rovato.

Nel secondo tempo, viste le forze profuse, si teme un calo fisiologico del Varese, ma nonostante non arrivi, al 19′ il Rovato sfonda per la terza volta andando in metà con Simone Marini. Passano cinque minuti e i biancorossi si trovano con l’uomo in più, per via del giallo che l’arbitro Bertelli sventola davanti allo stesso Marini. I varesini rimangono nella metà campo avversaria fino alla meta segnata da Klaudio Pellumbi al 29′, Comolli trasforma (7-18) e lascia intravedere una bellissima rimonta, stroncata al 36′ dal giallo di Castiglioni, poi un minuto dopo, gli uomini del duo Porrino-Bergamo, mettono a segno la meta della staffa con il giovane Nicolò Quaglia.

Dopo aver vinto, nello scontro diretto, le due partite della prima fase, è arrivato anche il terzo successo per il Rovato che ha fatto sua una sorta di finale d’andata. L’obbiettivo del Varese è provare a ribaltare l’esito del campionato, nel ritorno che si disputerà in Franciacorta tra un paio di mesi. Nel frattempo la squadra biancorossa non dovrà perdere terreno cercando il bottino pieno già da sabato 3 marzo nella trasferta in casa dei cadetti del Lyons Piacenza.

Varese-Rovato 7-23 (0-13)

Marcature: 8′ cp Loda (R), 19’ mt M. Galli (R), 30’ mt Abeni (R), 58’ mt Marini (R), 69’ mt Pellumbi tr Comolli (V), 77’ mt Marini (R).

Varese: Comolli, R. De Cecilia, F. Bianchi, Carlone, Rizzotto (Gramaglia), Valcarenghi, Banfi, S. Sessarego (L. De Cecilia), Pellumbi, Martinoli (Bobbato), Djoukouehi (Castiglioni), Contardi, Gulisano (Maletti), Dal Sasso (Maccagnan), Bosoni (Lahwaidi). Allenatori: Mario Galante e Stefano Pella.

Arbitro: Filippo Bertelli.

Note. Cartellini gialli: 25’ st Marini, 36’ st Castiglioni.