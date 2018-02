Rubava abbigliamento sportivo, arrestato 25enne

I carabinieri della stazione di Cassano Magnago hanno arrestato per furto aggravato un 25enne di Legnano, disoccupato, pregiudicato. Il giovane è stato notato da un brigadiere dei carabinieri libero dal servizio mentre all’interno del negozio “Sport specialist” di Olgiate Olona nascondeva furtivamente numerosa merce.

Il carabiniere fuori servizio ha richiesto il supporto dei colleghi, considerando che il giovane stava uscendo dal negozio con la refurtiva. Nel frattempo lo ha bloccato con con l’aiuto degli addetti alla vigilanza, fino all’arrivo della pattuglia di Cassano giunta poco dopo.

Il ladro aveva rubato vari capi di abbigliamento del valore complessivo di oltre euro 600 euro. A seguito della perquisizione domiciliare, inoltre, il giovane è stato trovato in possesso di ulteriori capi di abbigliamento, per valore di 300 euro circa, risultati asportati dal medesimo negozio la scorsa settimana. L’intera refurtiva recuperata e restituita al direttore dell’attivita’ commerciale.

Il 25enne è stato quindi arrestato in attesa del processo per direttissima fissato dall’autorità giudiziaria per sabato mattina.