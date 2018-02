Rubava rame in azienda, arrestato operaio di 55 anni

Nella notte i carabinieri della Stazione di Besozzo hanno arrestato un uomo di 55 ani, operaio pregiudicato, con l’accusa di furto aggravato. I Carabinieri da giorni stavano svolgendo indagini su una ripetuta serie di furti di semilavorati in rame ed acciaio, avvenuti presso una azienda di Brebbia. (immagine di repertorio)

Raccolti una serie di indizi sul conto di un operaio dell’azienda, nella serata di venerdì i carabinieri lo hanno atteso fuori dallo stabilimento al termine del suo turno di servizio. Dopo aver intimato l’alt alla vettura da lui condotta hanno proceduto alla perquisizione del mezzo, rinvenendo nell’abitacolo circa 150kg dei semilavorati in questione, appena asportati nell’azienda del suo datore di lavoro che, ha riconosciuto i beni come propri e sporto immediatamente denuncia per l’ennesimo episodio di furto in suo danno.

La merce, per valore di circa 2.500,00 euro, è stata restituita al proprietario e l’operaio arrestato in flagranza per furto aggravato. Dopo una notte in cella presso la caserma carabinieri di Besozzo, nella mattina odierna si è tenuto il giudizio direttissimo all’esito del quale l’arresto è stato convalidato e nei confronti del reo è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.