Ruggito Saronno: vittoria e allungo in testa alla classifica

Giornata positiva per la Pallavolo Saronno che riscatta subito il ko di Cirié battendo 3-0 Cuneo – terza forza del girone A di Serie B – e allungando in classifica per via della vittoria “da due punti” ottenuta dalla stessa Cirié su Savigliano.

Prestazione davvero di rilievo per gli Amaretti che partono un po’ contratti nel primo set (1-5) ma dopo il timeout di Leidi cominciano a macinare punti. L’Ubi Banca tiene il vantaggio fino a metà parziale (13-16) e cioè fino al controbreak di 8-2 che lancia Saronno nello sprint finale, vinto 25-22.

Un punteggio che consegna ulteriori certezze a Cafulli e soci: la ripartenza nel secondo set è decisa e permette il +5 sul 16-11. A quel punto Cuneo prova a reagire ma trova un Rudi attento in difesa: i palloni rigiocati dal libero regalano ai biancoazzurri contrattacchi incisivi che Buratti e compagni sfruttano al meglio per il 25-20.

Il terzo set ricorda il primo: avvio migliore di Cuneo, timeout anticipato di Leidi e riscossa saronnese per il 13 pari e per il sorpasso successivo. Cafulli non sbaglia un colpo (21-17) ma i piemontesi giocano il tutto per tutto e rientrano a quota 22. Però, contro una Saronno in gas, non c’è niente da fare (26-24).

«Siamo in crescita e abbiamo fatto una buona partita: tre punti contro un’avversaria diretta ci fanno respirare un po’» spiega Leidi. «Ora ci troviamo a +5 e +8 dalle due inseguitrici, che devono ancora scontrarsi a Cuneo. Dobbiamo cercare di essere un po’ più squadra e remare tutti insieme nei momenti di difficoltà e stasera l’abbiamo fatto, ma possiamo dare decisamente di più. Questa vittoria ci serve per carburare e ricominciare a giocare come sappiamo».

PALL. SARONNO – UBI BANCA CUNEO 3-0

(25-22, 25-20, 26-24)

SARONNO: Coscione M., Cafulli 16, Buratti 8, Falanga 9, Rigoni 5, Gaggini 13, Rudi (L), Kely 1, n.e. Della Pietra, Canzanella, Ronzoni, Scarpino, Guglielmo (L2). All.: Leidi.

LE ALTRE

Battuta d’arresto interna tutto sommato evitabile per lo Yaka Volley Malnate, sorpreso al tie-break da Alba: i piemontesi ora si riportano a -1 sulla squadra varesotta che ha vinto il primo e il terzo parziale ma non è riuscita a chiudere.

Nuovo KO invece per l’ETS Caronno Pertusella, sempre più in difficoltà: questa volta lo stop arriva in trasferta, sul campo del Parella Torino, con un netto 3-0.